Facebook проглядел вмешательство в выборы США
Исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что руководство соцсети проглядело «вмешательство» в президентские выборы США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Да и все тоже проглядели», — сказала Сэндберг.
По ее словам, Facebook могла отразить «атаки хакеров» в 2016 году.
Она также добавила, что соцсети не удалось купировать «кампанию дезинформации».
Ранее СМИ сообщили, что основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей.