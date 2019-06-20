Facebook проглядел вмешательство в выборы США

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Исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг заявила, что руководство соцсети проглядело «вмешательство» в президентские выборы США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Да и все тоже проглядели», — сказала Сэндберг.

По ее словам, Facebook могла отразить «атаки хакеров» в 2016 году.

Она также добавила, что соцсети не удалось купировать «кампанию дезинформации».

Ранее СМИ сообщили, что основатель Facebook Марк Цукерберг мог быть лично причастен к проблемам компании с защитой личных данных пользователей.