Прямая линия с Путиным продлится три часа

«Первый канал» и «Россия 1» отвели на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным три часа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, прямая линия с главой государства начнется в четверг, 20 июня, в 12.00 мск.

Президент страны будет отвечать на вопросы граждан, затрагивающие социально-экономическую и политическую жизнь страны, а также международную арену.

Уточняется, что к настоящему моменту к прямой линии с Путиным поступило более 800 тысяч обращений.

Ранее сообщалось, что Путину поступило более 600 тысяч обращений перед прямой линией.