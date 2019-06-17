В Иране объявили о раскрытии шпионской киберсети США
Секретарь совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани объявил, что силы безопасности страны смогли раскрыть обширную шпионскую сеть США в иранском киберпространстве, передает ТАСС.
Он отметил, что спецслужбы провели уникальную работу по нейтрализации шпионской сети ЦРУ.
Тегеран также поделился информацией об обнаруженной структуре с иностранными государствами.
Ранее в России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры.