В Иране объявили о раскрытии шпионской киберсети США

Секретарь совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани объявил, что силы безопасности страны смогли раскрыть обширную шпионскую сеть США в иранском киберпространстве, передает ТАСС.

Он отметил, что спецслужбы провели уникальную работу по нейтрализации шпионской сети ЦРУ.

Тегеран также поделился информацией об обнаруженной структуре с иностранными государствами.

Ранее в России были зафиксированы попытки кибератак со стороны спецслужб США на системы управления российской инфраструктуры.