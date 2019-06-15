Илон Маск отреагировал на запуск картонного Рогозина на «Семерке» в космос
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск прокомментировал в твиттере пост, на котором изображен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на красной «семерке» в космосе.
Как отмечается, Илон Маск не обошел стороной пост, который опубликовал Futurism с заголовком «Чтобы поиздеваться над Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос».
Выяснилось, что картонного Рогозина создали томские ученые, которые запустили в ближний космос автоматический дрейфующий стратостат с автомобилем и картонным Рогозиным за рулем.
В ответ на это Маск иронично пошутил.
«Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле», — написал Маск.
Ранее сообщалось, что Илон Маск заговорил русскими пословицами.