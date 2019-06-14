«ВКонтакте» упал

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы возникли в ряде городов России, в том числе в Москве.

Большинство пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также у многих не открывается приложение.

Ранее сбой происходил в мае.