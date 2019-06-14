Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

С неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи из России, США, Франции, Испании, Греции и Германии. В России на проблемы в работе Instagarm в основном жалуются жители Москвы.

По имеющимся данным, сбой наблюдается примерно с 00.00 (мск) по настоящее время. Более чем у половины пользователей (73%) возникли проблемы с загрузкой соцсети, также 16% пользователей не могут зайти в Instagram, а 9% — жалуются на проблемы с веб-сайтом.

Ранее сообщалось, что сломалась «Википедия».