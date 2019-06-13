ФБР призвали отчитаться о расследовании «кибератак» РФ

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Сенаторы США потребовали от ФБР отчитаться о расследовании приписываемых России кибератак. Об этом сообщает The Hill.

По данным телеканала, соответствующий запрос директору ФБР Кристоферу Рею направили сенаторы Рон Уайден и Эми Клобушар.

Как отмечается, сенаторы призвали ФБР отчитаться о предпринятых действиях к 12 июля.

При этом речь идет о кибератаках, которые якобы произошли в 2016 году в отношении компании, разрабатывавшей программное обеспечение для выборов.

Ранее сообщалось, что минюст США допросит агентов ЦРУ об истоках «российского дела».