ФБР призвали отчитаться о расследовании «кибератак» РФ
Сенаторы США потребовали от ФБР отчитаться о расследовании приписываемых России кибератак. Об этом сообщает The Hill.
По данным телеканала, соответствующий запрос директору ФБР Кристоферу Рею направили сенаторы Рон Уайден и Эми Клобушар.
Как отмечается, сенаторы призвали ФБР отчитаться о предпринятых действиях к 12 июля.
При этом речь идет о кибератаках, которые якобы произошли в 2016 году в отношении компании, разрабатывавшей программное обеспечение для выборов.
Ранее сообщалось, что минюст США допросит агентов ЦРУ об истоках «российского дела».