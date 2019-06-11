Ассанжа навестил в тюрьме психиатр
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа навестили в тюрьме психиатр и врач-терапевт. Об этом заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, сообщает РИА «Новости».
По его словам, врачи осматривали Ассанжа, так как до этого он семь лет жил без медицинской помощи и это сказалось на его здоровье.
«Семилетнее пребывание в посольстве Эквадора без доступа к медпомощи, конечно, сказалось на его здоровье.». — добавил Храфнссон.
Он также рассказал, что посетил Ассанжа месяц назад в тюрьме. Главный редактор отметил, что Ассанж прекрасно понимает, что ему предстоит длительная борьба, и он продумал свою линию защиты.
Ранее сообщалось, что Ассанжа сняли на видео в тюрьме в Британии.