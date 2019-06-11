Ассанжа навестил в тюрьме психиатр

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа навестили в тюрьме психиатр и врач-терапевт. Об этом заявил главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, сообщает РИА «Новости».

По его словам, врачи осматривали Ассанжа, так как до этого он семь лет жил без медицинской помощи и это сказалось на его здоровье.

«Семилетнее пребывание в посольстве Эквадора без доступа к медпомощи, конечно, сказалось на его здоровье.». — добавил Храфнссон.

Он также рассказал, что посетил Ассанжа месяц назад в тюрьме. Главный редактор отметил, что Ассанж прекрасно понимает, что ему предстоит длительная борьба, и он продумал свою линию защиты.

Ранее сообщалось, что Ассанжа сняли на видео в тюрьме в Британии.