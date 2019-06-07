Путин объявил о начале технологической войны

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с Huawei является началом новой технологической войны.

По его словам, такое «выталкивание с рынка» беспрецедентно.

«Это уже называют первой технологической войной наступающей цифровой эпохи», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что Huawei попала в черный список минторга США. Отмечается, что внесение в черный список создаст барьеры для покупки Huawei компонентов у американских компаний. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.