Глава Роскомнадзора признался, что у него уставлен Telegram
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров признался, что у него установлен мессенджер Telegram, который его ведомство заблокировало на территории России, передает ТАСС.
При этом, по словам главы Роскомнадзора, сам он не переписывается в запрещенном мессенджере.
«У меня есть Telegram. Безусловно, есть многие мессенджеры, мы следим за всеми каналами распространяемой информации, в том числе и пиратскими. Нет, я там не переписываюсь», — сказал Жаров.
Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее Жаров пообещал, что Росскомнадзор продолжит борьбу с Telegram и мессенджер «продолжит зависать».