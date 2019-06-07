Роскомнадзор готовит миллионные штрафы для интернет-компаний

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о подготовке законопроекта, который вводит миллионных штрафы для интернет-компаний за нарушение законов, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, проект закона находится в высокой степени готовности.

«Я его с нетерпением жду», — сказал Жаров.

Он уточнил, что речь идет о штрафах за нарушение различных законов — например, о локализации баз персональных данных пользователей и других.

Ранее Роскомнадзор предложил отменить штрафы для СМИ за нарушение возрастной маркировки.