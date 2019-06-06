Симоньян госпитализирована после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована в Москве. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале RT.

Симоньян госпитализирована после инцидента, который произошел на радио «Эхо Москвы» с юристом ФБК Любовью Соболь.

Сама Соболь сообщила в твиттере, что столкнулась с Симоньян около лифта и задавала ей вопросы, на которые она отказалась отвечать.

Соболь опубликовала видео, где Симоньян, говорит, что ей нельзя нервничать и отказывается давать какие-либо комментарии и продолжать общение.

Симоньян написала в твиттере, что Соболь «догоняла ее по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали ее в венедиктовский кабинет».