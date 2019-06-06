«Яндекс» проверят на соблюдение закона о персональных данных

Роскомнадзор собирается провести проверку «Яндекса» на соблюдение закона о персональных данных в течение июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскомнадзора Александра Жарова.

«Надо отдать должное – «Яндекс» сам инициативно к нам приезжал, обсуждал, юристов выделил. Хорошо, когда компания демонстрирует готовность к сотрудничеству, и в этом случае, безусловно, мы не настроены на то, чтобы наказывать кого-то. Мы настроены на то, чтобы профилактировать», — заявил Жаров.

Также планируется проведение проверки и в других сервисах компании: «Яндекс. Здоровье» и «Яндекс.Такси».

Ранее сообщалось, что ФСБ попросила компанию «Яндекс» предоставить ключи шифрования переписки пользователей.