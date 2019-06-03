«Коммерсанту» грозит иск за злоупотребление свободой информации

Источник в судебных кругах рассказал, что газету «Коммерсантъ» хотят привлечь к ответственности в связи с публикацией сведений, которые представляют государственную или иную охраняемую законом тайну. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, речь идет о привлечении по части 7 статьи 13.15 КоАП «Использование средств массовой информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей для разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну».

По словам источника, необходимые для привлечения издания к ответственности материалы уже поступили в суд. Уточняется, за такое правонарушение газета может заплатить от 400 тыс. до 1 млн руб.

Ранее гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин назвал причину увольнения специального корреспондента Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова.