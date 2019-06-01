Twitter обвинили в ухудшении интеллекта у пользователей

У студентов, которые очень много времени проводят в социальной сети Twitter, снижается успеваемость до 40%. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечается, специалисты пришли к этому после исследования, в котором поучаствовали около 1,5 тыс. старшеклассников и студентов из Италии.

Первая группа молодых людей должна была прочитать роман Луиджи Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль», написанный в 1904 году. После это они вступали в дискуссию с преподавателями в Twitter.

Другая половина школьников изучала роман по дополнительной литературе, а потом должна была пройти тест.

Выяснилось, что результаты студентов, пользующихся Twitter, были хуже.

Ранее сообщалось, что Twitter навсегда заблокировал двоих хейтеров Трампа.