Китай пообещал отомстить США за Huawei

Китайское правительство планирует ответить американской стороне за действия в отношении компании Huawei. Об этом рассказал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь в твиттере.

По его словам, КНР хочет жестко ответить США, поместивших Huawei и другие компании в черный список.

«Пекин не будет спокойно сидеть и ждать, а примет контрмеры», — отметил Ху Сицзинь.

Ранее сообщалось, что Huawei попала в черный список минторга США. Отмечается, что внесение в черный список создаст барьеры для покупки Huawei компонентов у американских компаний. Помимо этого, Huawei будет сложнее продавать свою продукцию в США.

Однако Huawei обжаловала в суде США внесение компании в черный список.