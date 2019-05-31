Захарова потребовала от Британии объяснить данные о пытках Ассанжа
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
В записи она процитировала публикацию британской газеты The Times о том, что Ассанж несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений королевства», — написала Захарова.
Ранее спецдокладчик ООН заявил, что Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании.
По его словам, у Ассанжа есть все симптомы, свидетельствующие о перенесенных психологических пытках, в частности, хроническая тревожность, стресс и «ярко выраженная психологическая травма».