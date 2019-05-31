Захарова потребовала от Британии объяснить данные о пытках Ассанжа

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отреагировала на слова спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

В записи она процитировала публикацию британской газеты The Times о том, что Ассанж несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.

«А вот это сильно. Борцы за свободу и права человека что творят-то. Ждем официальных объяснений королевства», — написала Захарова.

Ранее спецдокладчик ООН заявил, что Ассанжа подвергали психологическим пыткам в Великобритании.

По его словам, у Ассанжа есть все симптомы, свидетельствующие о перенесенных психологических пытках, в частности, хроническая тревожность, стресс и «ярко выраженная психологическая травма».