Ассанж попал под наблюдение врачей

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, в организации испытывают «мрачные опасения» относительно его здоровья. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

Представители организации отметили, что последние семь лет здоровье Ассанжа серьезно ухудшалось из-за плохих условий жизни в посольстве Эквадора, которые «несовместимы с базовыми правами человека».

В твиттере WikiLeaks подчеркивается, что состояние Ассанжа в тюрьме продолжает резко ухудшаться, за семь недель он «сильно похудел», а в прошлую пятницу, 24 мая, он не мог «нормально общаться» из-за проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что США предъявили Ассанжу еще 17 обвинений.