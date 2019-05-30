В YouTube появился первый 100-миллионный канал

В видеохостинге YouTube появился первый канал со 100 миллионами подписчиков, им стал индийский T-Series, сообщается в его твиттере.

Представители T-Series подчеркнули, что добились новой «вехи» в истории YouTube, став «самым большим» каналом. Они добавили, что канал «заставляет Индию гордиться» и поблагодарили своих подписчиков за то, что они «были частью нашего путешествия».

Последние несколько месяцев T-Series, который в основном публикует музыкальные видео, вел соревнование по числу подписчиков с шведским видеоблогером PewDiePie (Феликс Чельберг). Последнему пока не удалось выполнить челлендж #100MillionSubscribers, на момент написания новости у него было 96 миллионов подписчиков.

Ранее PewDiePie был назван одним из самых высокооплачиваемых блогеров современности.