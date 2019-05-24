«Конец журналистики США»: WikiLeaks о новых обвинениях против Ассанжа

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Международная организация WikiLeaks, которая «сливает» секретные данные в Сеть, назвала «сумасшествием» новые обвинения США в адрес своего создателя Джулиана Ассанжа. Комментарий опубликован в твиттере WikiLeaks.

В организации подчеркнули, что новые обвинения означают «конец журналистики США» в области национальной безопасности. Представители WikiLeaks добавили, что также они являются нарушением первой поправки к Конституции США, которая, помимо прочего, гарантирует свободу прессы и слова.

Ранее стало известно, что США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений. По ним ему грозит до 175 лет тюрьмы.