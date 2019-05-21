В Кремле отреагировали на ситуацию в «Коммерсанте»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с уходом журналистов из ИД «Коммерсант», сообщает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что 13 журналистов «Коммерсанта» покидают издание.

По словам Пескова, в Кремле считают газету «Коммерсант» авторитетным и высокопрофессиональным изданием, хоть там и не со всем соглашаются. При этом он отметил, что отношения между журналистами и редакцией являются исключительно корпоративным вопросом.

Кремль не будет вмешиваться в редакционные процессы издания, отметил пресс-секретарь президента.