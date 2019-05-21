Канал Зеленского присвоил видео инаугурации и отбирает у СМИ его монетизацию
Общедоступное видео инаугурации президента Украины Владимира Зеленского было присвоено его официальным YouTube-каналом, передают «Украинские новости».
Об этом сообщила журналистка Олеся Медведева.
«Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода», — сказала Медведева.
По ее словам, все доходы от монетизации видео инаугурации на YouTube достаются команде Зеленского.
Она пояснила, что это касается даже брендированных видео телеканалов.