Канал Зеленского присвоил видео инаугурации и отбирает у СМИ его монетизацию

Общедоступное видео инаугурации президента Украины Владимира Зеленского было присвоено его официальным YouTube-каналом, передают «Украинские новости».

Об этом сообщила журналистка Олеся Медведева.

«Сам Зеленский часто говорил что СМИ не должны зависеть ни от кого, а иметь независимый источник финансирования, при этом отнимая независимый источник дохода», — сказала Медведева.

По ее словам, все доходы от монетизации видео инаугурации на YouTube достаются команде Зеленского.

Она пояснила, что это касается даже брендированных видео телеканалов.