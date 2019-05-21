США позволили Huawei возобновить свою деятельность

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Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ведомство выдало Huawei генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей.

Как отмечается, компании также разрешили обновлять программное обеспечение своих устройств.

При этом временная лицензия Huawei действует в течении 90 дней.

Ранее сообщалось, что Huawei пообещала продолжить обновлять устройства на Android.