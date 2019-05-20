Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

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Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА «Новости».

Лун Кан заявил, что компании должны защищать свои права.

При этом он отметил, что в дипведомстве узнали о произошедшем из СМИ и будут следить за развитием событий.

«Вместе с тем Китай поддерживает свои компании в том, чтобы они защищали свои права юридическими методами», — заявил Лу Кан.

Ранее сообщалось, что Google прекращает сотрудничество с китайским IT-гигантом Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования компании Китая.