В Google оценили ситуацию вокруг Huawei
Представитель Google прокомментировал попадание Huawei в черный список США. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, в настоящее время Google пытается спрогнозировать последствия решения США.
Как отмечается, представитель компании пообещал, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать на устройствах Huawei.
При этом в Google подтвердили прекращение бизнес-контактов с Huawei.
Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.