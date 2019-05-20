В Google оценили ситуацию вокруг Huawei

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Представитель Google прокомментировал попадание Huawei в черный список США. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в настоящее время Google пытается спрогнозировать последствия решения США.

Как отмечается, представитель компании пообещал, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать на устройствах Huawei.

При этом в Google подтвердили прекращение бизнес-контактов с Huawei.

Ранее сообщалось, что решение Google лишит смартфоны Huawei операционной системы Android.