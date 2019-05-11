Цукерберг ответил на призывы расчленить Facebook

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Руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info заявил, что разделение компании и принадлежащих ей WhatsApp и Instagram не является решением проблемы, передает TechCrunch.

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию, поскольку она стала слишком могущественной.

По мнению Цукерберга, предложение Хьюза не поможет решить проблемы соцсети. Он также назвал размеры компании ее преимуществом, а не недостатком, поскольку Facebook смогла позволить выделить на безопасность бюджет, превышающий весь доход компании.

«Поэтому я думаю, что если вам важны демократия и выборы, то вы хотите, чтобы такая компания, как мы, могла инвестировать миллиарды долларов в год в разработку инструментов для борьбы с вмешательством в выборы», — сказал Цукерберг.

Ранее Facebook отреагировал на призыв Хьюза к американским властям, который предложил разделить компанию на несколько частей.