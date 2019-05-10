Турция оштрафовала Facebook на $271 тыс. за утечку данных

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Турецкое ведомство по защите персональных данных (KVKK) объявило, что в апреле обязало социальную сеть Facebook выплатить штраф в размере 1,65 млн турецких лир (почти $271 тыс.). Об этом сообщает CNN Turk.

По данным KVKK, компания допустила нарушение правил использования персональных данных, которое затронуло около 300 тысяч турецких пользователей соцсети.

Отмечается, что в период с 13 по 25 сентября 2018 года сторонние приложения в результате технической ошибки получили доступ к фотографиям пользователей Facebook.

Ранее сооснователь Facebook предложил расчленить компанию, после чего руководство соцсети отреагировало на его призыв, признав, что с успехом приходит и ответственность.