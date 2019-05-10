Цукерберг тайно купил дом на озере Тахо за $59 млн

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка в курортном районе на границе штатов Калифорния и Невада близ озера Тахо общей стоимостью $59 млн, сообщает Variety.

Сообщается, что сделкой о покупке занимался представитель компании, и все вовлеченные стороны должны были подписать соглашения о неразглашении.

По данным издания, из дома открывается «захватывающий вид на воду».

Согласно источникам, Цукерберг и его жена могут снести один или оба особняка, чтобы использовать территорию как-то иначе.

Ранее один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.