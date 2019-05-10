Facebook автоматически генерирует прославляющие джихадистов видео

Социальная сеть Facebook автоматически сгенерировала поздравительное видео, на котором оказались прославляющие джихадистов кадры. На инцидент обратило внимание агентство Associated Press.

Социальная сеть публикует видео на каждую годовщину для своих пользователей, включая в него отрывки из публикаций, сделанных за это время.

В этот раз Facebook поздравила пользователя, публиковавшего экстремистский контент.

«Спасибо за то, что вы здесь», — говорится в поздравлении.

Компания Facebook активно борется с публикациями экстремистов, убирая их посты, как правило еще до того, как пользователи их увидят.

Ранее один из основателей Facebook Крис Хьюз обвинил главу компании Марка Цукерберга в том, что он ради кликов жертвует безопасностью и этическими нормами.