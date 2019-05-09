Цукерберг жертвует безопасностью ради кликов, заявил сооснователь Facebook

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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз обвинил главу компании Марка Цукерберга в том, что он ради кликов жертвует безопасностью и этическими нормами. Об этом он написал в своей колонке для газеты The New York Times.

Сооснователь соцсети, который полностью продал свою долю в Facebook в 2012 году, перечислил ошибки, которые, по его мнению, допустил Цукерберг. В их числе он назвал слабую политику конфиденциальности, медленный ответ «российским хакерам», распространение в публикациях темы насилия и «фейк ньюс».

Кроме того, Хьюз упрекнул Цукерберга в «необузданном стремлении захватывать все больше нашего времени и внимания — доминировать в заголовках».

Ранее сообщалось, что Facebook удалил связанные с Россией аккаунты.