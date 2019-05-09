Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей. Об этом он написал в своей колонке для газеты The New York Times.

По мнению сооснователя соцсети, нынешний Facebook уже не тот, каким они его создали с Марком Цукербергом во время их совместного проживания в общежитии в Гарварде.

«Тот (Facebook. — «Газета.Ru»), который существует сейчас, я считаю, слишком большой. И он слишком могущественный. И самое главное, его генеральный директор Марк Цукерберг не несет ответственности», — написал Хьюз.

Он добавил, что по-прежнему считает Цукерберга своим другом, отметив, что мнения друзей могут расходиться.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил связанные с Россией аккаунты.