Для защиты от России США нужен «киберцарь», уверена Виктория Нуланд
Экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила защищаться от России с помощью «киберцаря», передает РИА «Новости».
Она заявила, что необходимо учредить соответствующий пост.
«Мы должны назначить «киберцаря» в Белом доме для координации национальной и внешней политики», — заявила Нуланд.
По ее мнению, это поможет спастись от «российской киберугрозы».
Ранее сообщалось, что США признали поражение в кибервойне и готовятся к новым атакам России.