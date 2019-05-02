Для защиты от России США нужен «киберцарь», уверена Виктория Нуланд

Экс-помощник госсекретаря США Виктория Нуланд предложила защищаться от России с помощью «киберцаря», передает РИА «Новости».

Она заявила, что необходимо учредить соответствующий пост.

«Мы должны назначить «киберцаря» в Белом доме для координации национальной и внешней политики», — заявила Нуланд.

По ее мнению, это поможет спастись от «российской киберугрозы».

Ранее сообщалось, что США признали поражение в кибервойне и готовятся к новым атакам России.