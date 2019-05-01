В WikiLeaks отреагировали на приговор Ассанжу

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Организация WikiLeaks на своей странице в твиттере прокомментировала приговор своему основателю Джулиану Ассанжу, охарактеризовав его как «шокирующий» и «мсительный».

Ранее сегодня, 1 мая, суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог. Слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа продолжатся в Вестминстерском магистратском суде 2 мая.

«Приговор Ассанжу настолько же шокирующий, насколько мстительный. У нас есть серьезные опасения относительно того, будут ли в Великобритании справедливыми слушания по вопросу об экстрадиции Ассанжа», — заявили в WikiLeaks.

В другом твите организация отметила, что приговор Ассанжу «за поиск и получение убежища» вдвое превышает рекомендованный срок наказания за такое нарушение.