В Венесуэле отключили интернет

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В Венесуэле заблокировали доступ в интернет на фоне сложившейся напряженной обстановки из-за попытки госперевоорота. Об этом сообщает La Nacion.

До этого венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что 30 апреля в Венесуэле была попытка государственного переворота.

По данным издания, в настоящее время все социальные сети и интернет заблокированы.

Эту информацию подтвердил один из корреспондентов. По его словам, все сообщения ограничены, особенно доступ к интернету.

«Очень трудно знать, что может произойти, это опасно для нас, журналистов», — отметил корреспондент.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил о полной поддержке Гуайдо.