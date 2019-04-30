В Венесуэле отключили интернет
В Венесуэле заблокировали доступ в интернет на фоне сложившейся напряженной обстановки из-за попытки госперевоорота. Об этом сообщает La Nacion.
До этого венесуэльский министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес заявил, что 30 апреля в Венесуэле была попытка государственного переворота.
По данным издания, в настоящее время все социальные сети и интернет заблокированы.
Эту информацию подтвердил один из корреспондентов. По его словам, все сообщения ограничены, особенно доступ к интернету.
«Очень трудно знать, что может произойти, это опасно для нас, журналистов», — отметил корреспондент.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил о полной поддержке Гуайдо.