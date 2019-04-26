Прокуратура выясняет, как Facebook завладел контактами 1,5 млн пользователей

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что в данный момент ведется расследование о хранилище корпорации Facebook, в котором находились личные данные около 1,5 млн пользователей. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что соцсеть в 2016 году «случайно» собрала личные данные порядка 1,5 млн пользователей. Представители компании подчеркивали, что сотрудники не обменивались этими данными и они были удалены сразу после обнаружения.

Джеймс отметила, что Facebook должен «понести ответственность» за то, как он распоряжается персональными данными своих пользователей.