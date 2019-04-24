Глава ФАС рассказал об отмене роуминга в Крыму

Национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года. Об этом заявил глава ФАС Игорь Артемьев, передает РИА «Новости».

По его словам, операторы заявляли, что это приведет к огромным убыткам. Однако Крым оказался очень привлекательным для туристов, что обеспечивает им прибыль.

«А на самом деле из-за того, что возрастает выручка от увеличивающегося числа абонентов, они только выиграли», — отметил Артемьев.

Он добавил, что их доходы увеличились даже с вычетом налогов.

В конце 2018 года российский президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга.