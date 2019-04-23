Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов. Данные исследования представлены на официальном сайте центра.

По имеющимся данным, чаще всего злоумышленники взламывают аккаунты, защищенные паролем «123456», несколько ниже риск при использовании пароля «123456789». Третьим по популярности у хакеров оказался «qwerty», четвертым — password. На пятой строчке расположился пароль «1111111».

Также эксперты призвали не использовать в качестве пароля собственное имя, название спортивной команды или любимой группы, так как их легко угадать.

Ранее телеканал NBC выяснил, что хакеры из России в восемь раз быстрее, чем из КНДР, Ирана и Китая.