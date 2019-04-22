В Совфеде отключили интернет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аппарате.

По словам источника, в настоящее время специалисты пытаются восстановить интернет, однако пока все тщетно.

«Интернета нет ни у большинства сотрудников аппарата... Пока его не восстановили», — добавил источник.

Стоит отметить, что электричество пропало в Совфеде в день рассмотрения закона о надежном Рунете.

Ранее сообщалось, что обновление Windows 10 отключило пользователей от интернета.