Дебаты Порошенко и Зеленского набрали более 2 млн просмотров в рунете

<img src="//img.gazeta.ru/files3/635/12311635/upload-uk-pic905-895x505-33493.jpg">

Трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского набрали более 2 млн просмотров в рунете. Об этом сообщают «Ведомости».

Как отмечается, несколько российских каналов вели онлайн-трансляцию на своих интернет-ресурсах, в YouTube и «Одноклассниках».

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. человек пришли на дебаты Порошенко и Зеленского.

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.