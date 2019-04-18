Bloomberg рассказал, как Brexit ускорит дело Ассанжа

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Пока шведская прокуратура рассматривает вопрос о возобновлении дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Британии придется расставить приоритеты между США и Швецией, пишет агентство Bloomberg.

Если шведская прокуратура решит добиваться экстрадиции Ассанжа по обвинению в изнасиловании десятилетней давности, то министерству внутренних дел Великобритании необходимо будет решить, чей запрос имеет первичную важность: Швеции или США. На прошлой неделе более 70 британских депутатов, большинство от оппозиционной Лейбористской партии, подписали письмо, призывающее МВД страны отдать приоритет запросу Швеции.

Обвинение в изнасиловании имеет срок давности, который истечет в августе 2020 года. По словам экспертов, вопрос об экстрадиции Ассанжа в Швецию может решиться гораздо быстрее, если будет рассматриваться в соответствии с действующими правилами Европейского союза.

Однако эти планы могут быть разрушены из-за Brexit. То, что пока Великобритания не вышла из Европейского союза играет не в пользу Ассанжа. Если британский парламент одобрит сделку премьер-министра Британии Терезы Мэй по Brexit, то страна сохранит статус-кво до конца 2020 года. Вероятно, этого времени хватит для рассмотрения любого шведского запроса, даже если он будет подан через суд, отмечает агентство.

Однако если Великобритания не достигнет соглашения с ЕС и выйдет без сделки, то политическая неразбериха откроет адвокатам Ассанжа путь для оспаривания запроса о выдаче подзащитного Швеции.

Ранее ABC News рассказал, как Ассанжа выселяли в течение года.