NBC уличил Facebook в использовании данных пользователей для отвоевывания рынка

Социальная сеть Facebook использовала персональные данные своих пользователей в качестве «разменной монеты» в борьбе за рынок, сообщает NBC News со ссылкой на большой массив внутренних данных компании за 2011-2015 годы.

Отмечается, что Цукерберг вместе с советом директоров и управленческой командой нашел способ использовать данные пользователей Facebook в качестве рычага давления на компании, с которыми он сотрудничал.

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В компании обсуждали продажу доступа к пользовательским данным и только в последнюю очередь думали об их конфиденциальности, отмечает телеканал.

В частности, Facebook предоставлял доступ к личным данным дружественным компаниям, отказывал в доступе к ним своим конкурентам. В основном к таким данным относилась персональная информация пользователя о друзьях и отношениях с ними.

Все это время Facebook выставлял эти действия в качестве способа защитить конфиденциальность пользователей.

Ранее в Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров.