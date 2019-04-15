«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, мошенничество связано с «беспроигрышными лотереями» и опросами за вознаграждение.

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По словам собеседника издания, пользователям Сети предлагалось поучаствовать в лотерее или опросе, после чего их просили оплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты.

Уточняется, что для вывода средств использовалась платежная система Tele2. При этом оборот мошеннической схемы может составлять сотни миллионов рублей.

Представитель Роскомнадзора подтвердил получение жалоб, в то время как в пресс-службе Tele2 заявили, что не сталкивались с такими жалобами и уверяют, что успешно борются с мошенничеством.

Ранее сообщалось, что платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода, что повышает риски мошенничества.