Стало известно, за что могли выгнать Ассанжа из Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли выгнать из посольства Эквадора за то, что он поделился фотографией президента страны Ленина Морено, который ест лобстера в постели. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
По данным источников, Ассанж опубликовал в сети фотографию Морено в постели роскошного отеля, рядом с которым находился стол с деликатесами.
Кроме того, основатель WikiLeaks опубликовал более 200 личных электронных писем и переписку Морено и его жены, пишет издание.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем.
В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.
В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.
В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.
В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.
11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.