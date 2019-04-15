Стало известно, за что могли выгнать Ассанжа из Эквадора

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могли выгнать из посольства Эквадора за то, что он поделился фотографией президента страны Ленина Морено, который ест лобстера в постели. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным источников, Ассанж опубликовал в сети фотографию Морено в постели роскошного отеля, рядом с которым находился стол с деликатесами.

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Кроме того, основатель WikiLeaks опубликовал более 200 личных электронных писем и переписку Морено и его жены, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.

11 апреля основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.