«Точно шутил»: Белый дом оправдал Трампа за похвалу WikiLeaks

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Пресс-секретарь США Сара Сандерс заявила, что американский президент Дональд Трамп серьезно относится к ситуации вокруг ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Fox News.

По ее словам, до этого глава Белого дома шутил, называя в 2016 году организацию WikiLeaks «драгоценной находкой».

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«Президент [Трамп] точно шутил во время кампании 2016 года. Мы [теперь] относимся к ней [организации] определенно серьезно. Наша администрация по факту единственная что-то предприняла в связи с этим», — отметила Сандерс.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал арест Ассанжа.

Cкандал вокруг портала Wikileaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США. В документах, выложенных на Wikileaks 29 ноября 2010 года, содержались, в частности, весьма нелестные высказывания в адрес мировых лидеров и компромат о войнах в Ираке и Афганистане.