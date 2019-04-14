Порошенко оценил запрет российских соцсетей с точки зрения свободы слова

Президент Украины Петр Порошенко считает, что запрет в стране российских социальных сетей — «Одноклассники» и «ВКонтакте» — не нарушает свободу слова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское телевидение.

Данное заявление Порошенко сделал на НСК «Олимпийский», где должны были состояться дебаты действующего главы Украины и кандидата в президенты Владимира Зеленского, однако последний на стадион не явился.

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«Я горжусь тем, что, несмотря на все слухи, средства массовой информации имели возможность свободно работать, украинские СМИ. Я не считаю ограничением свободы слова запрет «Одноклассники» и «ВКонтакте»», — заявил Порошенко.

По его словам, за пять лет его правления по политическим мотивам «ни один человек не пострадал».

Ранее сообщалось, что Порошенко назначил новые дебаты Зеленскому.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в следующее воскресенье, 21 апреля.