Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

При этом отмечается, что за два года затраты на обеспечение личной безопасности Цукерберга и его семьи выросли в четыре раза. Так, в 2016 году на эти цели было потрачено $5,1 млн, в 2017 — $9,1 млн.

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CNBC пояснил, что Цукреберг получает символическую зарплату в размере $1 в год, однако взамен компания компенсирует ему расходы, которые он несет при выполнении своих обязанностей. Так, согласно поданным документам, еще $2,6 млн было потрачено на личный авиатранспорт главы Facebook.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей.