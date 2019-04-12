Лукашенко предрек начало эры роботов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени наступит эра роботов. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Данное заявление Лукашенко сделал во время посещения Парка высоких технологий (ПВТ) в Минске.

«Наступает эра роботов, хотелось бы это кому-то или нет», — констатировал Лукашенко.

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Также глава государства обратился к белорусским IT-специалистам и спросил у них, могут ли они передать ему «поручения». Он отметил, что всегда готов их услышать.

Ранее Лукашенко заявил о росте авторитета белорусской дипломатии.