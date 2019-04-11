Защита Ассанжа ответила на обвинение в связи с «русскими хакерами»

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Бывший судья и координатор группы защиты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Бальтасар Гарсон опроверг обвинения в связях Ассанжа с «русскими хакерами». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее глава МВД Эквадора Мариа Паула заявила, что эквадорское правительство собирается представить прокуратуре сведения о двух возможных хакерах из России, которые могли быть связаны с Ассанжем.

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«(Эти обвинения. — «Газета.RU») недостоверные и мы это докажем. Неверны эти обвинения о предполагаемых связях с хакерами», — отметил Гарсон.

Он призвал правительство Эквадора назвать настоящие причины отказа Ассанжу в убежище. Он также добавил, что Россия никак не связана с основателем WikiLeaks.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Ассанжа.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.