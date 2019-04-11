Закон о надежном рунете приняли во втором чтении

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о надежной работе рунета, передает РИА «Новости».

Согласно поправкам, информация госорганов и госпредприятий в интернете будет дополнительно защищена шифрованием.

Также, согласно подготовленному ко второму чтению проекту, внутренние сети, не имеющие выхода в интернет, не подпадают под действие проекта.

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Как следует из подготовленного ко второму чтению проекта, Роскомнадзор координирует обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной сети.