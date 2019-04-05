Россия оштрафовала Twitter на $46
Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей за административное нарушение, сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.
«Наложить на компанию Twitter административный штраф в размере 3 тысяч рублей», — огласил решение судья Антон Козырев.
Реклама
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook.
Административное дело в отношении Facebook и Twitter было заведено после того, как компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.