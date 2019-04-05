Россия оштрафовала Twitter на $46

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter на 3 тысячи рублей за административное нарушение, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что компания не предоставила сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей.

«Наложить на компанию Twitter административный штраф в размере 3 тысяч рублей», — огласил решение судья Антон Козырев.

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Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook.

Административное дело в отношении Facebook и Twitter было заведено после того, как компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.